Власти Сочи готовятся к возможной эвакуации людей из-за оползней

сегодня в 17:59

Власти Сочи готовы в случае необходимости начать эвакуацию жителей, на курорте и в его окрестностях ликвидируют последствия сильных осадков, которые привели к потопам и оползням, сообщает «Царьград» .

Из-за мощных снегопадов и дождей в Сочи и соседних населенных пунктах произошли серьезные подтопления дорог и домов, перебои в работе коммуникаций. Часть дорог перекрыта, несколько поселков отрезаны, разрушены мосты.

Больше всего от удара стихии пострадали Хостинский и Адлерский районы, отмечается в сообщении.

«Если будем видеть, что существует малейшая угроза для жизни и здоровья людей там, где продолжается движение земляных масс, незамедлительно приступим к эвакуации», — сказал глава города Сочи Андрей Прошунин.

Ранее сообщалось, что в Сочи начался сильный потоп из-за разлива реки Хероты. В Красной Поляне объявили штормовое предупреждение.