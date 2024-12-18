Река Херота в Сочи вышла из берегов и затопила несколько домов
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Из-за реки Хероты в Сочи начался сильный потоп. Вода вышла из берегов и начала смывать все, что попадалось на ее пути, в том числе автомобили и деревья, сообщает SHOT.
Подтопления из-за разбушевавшейся реки Хероты обнаружили на улицах Петрозаводская и Дачная. Также последствия стихии наблюдают в Мацесте.
В отдельных частях Сочи нет света. Фиксируется затруднение движения на улице Ленина в Адлерском районе. Там свалилось дерево.
В Кудепсте из-за сильного напора воды смыло припаркованные автомобили. На время закрыт участок автомобильной дороги Джубга — Сочи. В скором времени из берегов также может выйти река Восточный Дагомыс.
На Красной Поляне и в других частях Сочи с горной местностью наблюдается масштабный снегопад. Там сообщили о штормовом предупреждении.