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Река Херота в Сочи вышла из берегов и затопила несколько домов

Из-за реки Хероты в Сочи начался сильный потоп. Вода вышла из берегов и начала смывать все, что попадалось на ее пути, в том числе автомобили и деревья, сообщает SHOT .

Подтопления из-за разбушевавшейся реки Хероты обнаружили на улицах Петрозаводская и Дачная. Также последствия стихии наблюдают в Мацесте.

В отдельных частях Сочи нет света. Фиксируется затруднение движения на улице Ленина в Адлерском районе. Там свалилось дерево.

В Кудепсте из-за сильного напора воды смыло припаркованные автомобили. На время закрыт участок автомобильной дороги Джубга — Сочи. В скором времени из берегов также может выйти река Восточный Дагомыс.

На Красной Поляне и в других частях Сочи с горной местностью наблюдается масштабный снегопад. Там сообщили о штормовом предупреждении.