Власти Швеции выдворят из страны россиянку Дарью Рудневу

Шведское миграционное агентство намерено выдворить из страны активистку из РФ Дарью Рудневу, которая является одной из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции»*, сообщает РБК .

Россиянка в интервью радиостанции «Шведское радио» рассказала, что в 2021 году приехала из Москвы в Швецию по студенческому обмену для исследований в Стокгольмском университете. После начала СВО Руднева стала одним из основателей «Русского антивоенного комитета в Швеции»* и представляла организацию в СМИ.

По словам девушки, ее исследование не связано с украинским конфликтом и посвящено супертеоретической математике, однако в шведской полиции заявили, что россиянка представляет для страны угрозу безопасности.

Согласно данным радиостанции, в 2022 году Рудневу исключили из «Русского антивоенного комитета в Швеции»*, поскольку в организации пришли к выводу, что она стремилась «сеять конфликт и раздор». Однако россиянка отрицает все обвинения.

Агентство по вопросам миграции наложило запрет на возвращение в Швецию и страны Шенгенской зоны для Рудневой сроком на 20 лет.

Ранее сбежавший из России комик Данила Поперечный* опроверг информацию о своем выдворении из США в качестве нелегального мигранта.

* признано Минюстом и Генпрокуратурой нежелательной организацией в РФ