Власти Щелкова допустили нарушения при торгах по отбору УК для управления МКД

Комиссия Московского областного УФАС РФ рассмотрела жалобу ООО «ВЕГА» на действия администрации округа Щелково при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. Выяснилось, что администрация округа допустила нарушения при проведении торгов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и признала жалобу обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

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