Власти Санкт-Петербурга одобрили крики на Троицком мосту

Уже несколько дней на Троицком мосту в Санкт-Петербурге собираются люди, чтобы покричать и выпустить свои негативные эмоции. Организаторы получили от властей одобрение на проведение громкого флешмоба, сообщает Baza .

Началось все с парня по имени Артем. Он приходил на мост один и кричал. Молодой человек поделился кадрами в соцсетях, написав, что будет так делать почти каждое утро.

Артем пригласил других людей присоединиться к нему. Сначала никто не приходил, однако уже вскоре мост по утрам заполонили кричащие люди. Таким образом, парень запустил кричащий тренд.

Недавно он получил от городских властей разрешение на мероприятие. Теперь ему необходимо получить согласие от МВД.

Ранее стало известно, что в Петербурге введут систему контроля за электросамокатчиками. Ее намерен внедрить Яндекс Go.