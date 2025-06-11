В Петербурге введут систему контроля за электросамокатчиками

Яндекс Go намерен внедрить усовершенствованную систему контроля за пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ). В 2026 году планируется запуск системы наблюдения за петербуржцами на электросамокатах и сервиса верификации через Госуслуги, сообщает «Бриф24» со ссылкой на Neva.Today.

Руководитель проектов по взаимодействию с государственными органами в Яндекс Go Павел Крупинов заявил о разработке системы, которая сможет фиксировать факт спешивания с самоката перед пешеходным переходом и определять идентификационный номер СИМ. Кроме того, с помощью камер будет осуществляться контроль за соблюдением правила использования одного самоката только одним человеком.

На данный момент Яндекс Go уделяет особое внимание разработке сервиса верификации пользователей посредством Госуслуг, считая это направление приоритетным в развитии.

Помимо фиксации нарушений, совершаемых пользователями, кикшеринг планирует делиться полученной информацией с другими операторами.

11 июня кикшеринг организовал в Санкт-Петербурге уроки вождения электросамокатов. Занятие состоялось в Приморском парке Победы.