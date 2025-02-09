Власти Сахалина ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна

Режим повышенной готовности действует в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

По его словам, угрозы жизни и здоровью экипажа нет.

«Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности», — отметил губернатор.

Иностранное грузовое судно село на мель в Невельском районе Сахалинской области.

Разлива топлива не наблюдается. Решается вопрос о снятии судна с мели.