Власти Приморья опровергли связь блэкаута с учениями энергетиков региона

сегодня в 13:17

Власти Приморского края заявили, что никакого взрыва или ЧП внешнего характера на Лучегорской ГРЭС не зафиксировано, а отключение электроэнергии в регионе связано с замыканием на объекте, работа по устранению аварии уже ведется, пишет «Подъем» .

«Электроэнергия отключилась во многих районах юга Приморья. Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме. Это авария, и она не связана с учениями», — сообщили власти Приморья.

Подачу электроэнергии постепенно начали возобновлять в регионе. Свет дают в регионах поэтапно, уже восстановлена подача энергии в Находке, Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске.

Авария на ГРЭС затронула практически 2 миллиона человек. В крае перестали работать светофоры, мобильная связь, электротранспорт, а объекты медицины переведены на резервные источники энергии.

Ранее сообщалось, что на фоне блэкаута в Приморье продолжают работу аэропорты. Рейсы отправляются и принимаются согласно штатному расписанию.