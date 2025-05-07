Власти предупредили жителей Подмосковья о сложностях с оплатой картами

В связи с тем, что в Московском регионе наблюдаются перебои в работе сотовой связи и мобильного интернета, жителей Фрязина предупредили о возможных проблемах с оплатой картой, сообщает администрация горокруга в Telegram-канале .

Власти городского округа предупредили, что терминалы для оплаты картой периодически могут не работать. Такая ситуация может возникнуть как в магазинах, так и на заправках.

В связи с этим гражданам посоветовали иметь при себе наличные средства.

Между тем могут наблюдаться проблемы с доступом к банковским приложениям. Чтобы совершить операцию, нужно подключиться к Wi-Fi.

Жители столичного региона с 5 мая переживают отключение связи и интернета. Ограничение доступа связано с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий.

Ранее стало известно, что СБП может работать со сбоями в Москве и Подмосковье с 7 по 9 мая. Сбои также могут возникать при платежах по картам в терминалах магазинов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.