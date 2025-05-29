Власти объяснили звуки взрывов ночью в Апрелевке

Сейчас на полигоне ведутся тренировки. Никаких происшествий на территории муниципального образования не зафиксировано.

Минувшей ночью в Апрелевке местные жители услышали несколько хлопков. Как пишет Mash, очевидцы связали это с отражением атаки украинских дронов на Московский регион.

Было уничтожено три беспилотника, летевших на мегаполис.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.