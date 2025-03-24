Власти: нужно мониторить состояние гидротехнических сооружений в Подмосковье

Для предотвращения паводка необходимо обеспечивать контроль, оперативное отслеживание и реагирование на все сигналы, мониторинг состояния гидротехнических сооружений. Уровень воды в регионе контролируется ежедневно, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

«Даже несмотря на хорошие погодные условия, которые дают основания считать, что паводок не будет для нас критическим и не станет большой проблемой в этом году, все равно необходимо обеспечивать контроль, оперативное отслеживание и реагирование на все сигналы, а также мониторинг состояния гидротехнических сооружений», — сказал Виталий Мосин на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

В качестве примера он привел ситуацию в Балашихе.

«У нас совместно было мероприятие в деревне Федурново. Поступил сигнал в 14:00 17 марта о том, что повышается уровень воды в реке Черной на 30–35 см. Незамедлительно были организованы выезды коллег из „Мособлпожспаса“ с муниципалитетом, установлены причины засора, обеспечена очистка прохождения гидротехнического сооружения. Уже за ночь уровень воды понизился на 35 см, и по состоянию на сегодня уровень находится в норме», — рассказал министр.

Мосин добавил, что всего установлено 166 вешек в 40 муниципалитетах. До 7 февраля был осуществлен контроль и мониторинг всех вешек, их обновление, укрепление. С 11 февраля 2 раза в неделю, а с 18 марта ежедневно осуществляется контроль по состоянию уровня воды.

«На основании данных этих вешек осуществляется контроль. Свод всех сведений происходит в центре управления регионом, в блоке Минэкологии. Мы собираем данные на утро от МЧС, муниципалитетов и Росгидромета. С МЧС мы дважды в день общаемся, у нас созданы рабочие группы, где подключены все муниципалитеты. В случае поступления сигнала в Единую диспетчерскую службу или в муниципалитет мы незамедлительно передаем информацию в общий Telegram-чат, муниципалитет осуществляет выезд, контроль за состоянием и тут же докладывает статус в Telegram-чат. Схема рабочая, оперативность позволяет обеспечить своевременное реагирование», — резюмировал министр.

Ранее губернатор отметил, что на территории Подмосковья всегда есть уязвимые участки для паводка, за которыми «нужен глаз да глаз», несмотря на малые объемы снега в этом году.