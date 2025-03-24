Губернатор поручил уделить внимание уязвимым к паводку территориям Подмосковья

На территории Подмосковья всегда есть уязвимые участки, за которыми нужно внимательно следить, несмотря на малые объемы снега в этом году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«Тема, которая предлагается к обсуждению, — это прохождение паводкового периода и ремонт гидротехнических сооружений. Ну, у всех, наверное, инстинктивно сразу возникает представление, что снега у нас в этом году мало, и, собственно говоря, паводок — это вещь, так скажем, не настолько требующая нашего внимания», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Однако губернатор отметил, что на самом деле это не так, потому что на территории Подмосковья всегда есть уязвимые участки, за которыми нужно внимательно следить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.