Власти Москвы вручили государственные награды заслуженным горожанам

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«Благодарю вас и поздравляю с такой высокой оценкой труда! Вы — настоящие профессионалы своего дела! Спасибо за бесценный вклад в развитие, историю и культуру нашей страны», — написал градоначальник своем Telegram-канале.

Руководителю Московского городского офтальмологического центра ГКБ имени Боткина Гульжиян Аржиматовой присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ».

Медали Луки Крымского получили врач-хирург Джалат Алиев; ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Кирилл Казаков; заместитель главврача Любовь Кондрашкина; завотделением реанимации и интенсивной терапии для больных с эндотоксикозами Сергей Кузнецов; главный научный сотрудник отделения неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии Александр Лебедев и врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Медведев.

Артистка Малого театра Ирина Муравьева и директор Детской музыкальной школы им. Б. А. Чайковского Елена Кураева награждены знаком отличия «За безупречную службу городу Москве».

Учитель русского языка и литературы Татьяна Питерская и учитель биологии Марина Васина получили почетный знак «Заслуженный учитель города Москвы».

Помимо этого, водитель автомобиля специальной автобазы метрополитена Сергей Рыженков удостоен звания «Почетный работник транспорта города Москвы».

Ранее 60 жителей столицы получили знак отличия «Волонтер Москвы». Знак отличия вручен представителям социального, патриотического, экологического, спортивного и культурного волонтерства. Всего волонтерское движение в Москве начитывает свыше 1,27 млн человек.