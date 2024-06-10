60 жителей столицы получили знак отличия «Волонтер Москвы»

За 2 года существования знака отличия «Волонтер Москвы» его получили уже 60 горожан, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем личном блоге .

Всего волонтерское движение в Москве начитывает свыше 1,27 млн человек. Добровольцы оказывают помощь врачам и спасателям, заботятся о пенсионерах и детях, опекают приюты для животных, помогают на спортмероприятиях и городских фестивалях.

Знак отличия вручен представителям социального, патриотического, экологического, спортивного и культурного волотерства. Многие награжденные — добровольцы в штабе по сбору гумпомощи «Москва помогает».

Одним из обладателей знака стала Галина Дударева, которая свыше 9 лет занимается волонтерством — в ее копилке около 7,5 тыс. часов волонтерской деятельности. Она помогает многодетным семьям и детям-инвалидам.

Награждена бизнесмен Татьяна Кирюхина, у нее на счету 5 лет и свыше 5,1 тыс. часов волонтерства. Старт ее добровольческой деятельности произошел с зооволонтерства. Сейчас помогает в Музее истории ГУЛАГа и в фонде увековечения памяти жертв политических репрессий. Кроме того, она опекает двух пожилых горожан.