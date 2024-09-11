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Власти Москвы учредили гранты для колледжей за высокие результаты студентов

Гранты учредили для колледжей за высокие результаты обучения студентов. С 2011 года аналогичные гранты получают столичные школы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ежегодно планируем вручать 20 грантов», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Денежные средства будут направлены на поощрение педагогов и мастеров производственного обучения.

При выборе получателей будут учитываться сдача квалификационного и демонстрационного экзаменов, победы студентов в чемпионатах профессионального мастерства, дальнейшее трудоустройство выпускников и т. д.

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