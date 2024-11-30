Власти Москвы рассказали о реставрации городских памятников культуры

Ежегодно в работе у столичных реставраторов находится около 500 объектов культурного наследия. Сегодня уже приведены в порядок фасады гаража Госплана на Авиамоторной улице и главный дом усадьбы А. А. Казакова — Е. Д. Дункер на Поварской улице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас, например, завершается реставрация доходного дома страхового общества „Россия“ на Сретенском бульваре», — написал столичный градоначальник на своей странице в соцсети «Вконтакте».

На сегодняшний день специалисты завершили реставрацию декоративных элементов фасада, а также кованных ограждений балконов, дубовых дверей и окон. Продолжается восстановление облицовки цоколя из розового армянского туфа и угловой готической башенки с часами.

Также ведутся работы по реставрации Московского купеческого общества на улице Ильинке. Специалистам удалось восстановить первоначальный цвет фасада, который был установлен в ходе исследований.

В настоящее время отреставрированы фасады гаража Госплана на Авиамоторной улице. Объект был создан по чертежам известного архитектора Константина Мельникова. На очереди круглое витражное окно, которое является визитной карточкой строения.

Ранее в Москве завершили реставрацию фасадов здания Горного института МИСИС на Ленинском проспекте. Сегодня здание используется для образовательных целей, как это и было 200 лет назад.