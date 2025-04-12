Власти Москвы поздравили с Днем космонавтики

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с профессиональным праздником. По его словам, сегодня столичные предприятия играют важную роль в освоении космоса.

«Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, энтузиазм и большой вклад в сохранение и укрепление позиций России как космической державы», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Первый полет человека в космос является одним из величайших событий в истории. Советский космонавт Юрий Гагарин воплотил мечту миллионов о путешествии к звездам. Это стало возможным благодаря труду ученых, конструкторов и инженеров.

В настоящее время перед отечественной ракетно-космической индустрией стоят амбициозные задачи, требующие комплексного подхода и значительных усилий. В их реализации ключевую роль играет столичная промышленность, которая занимается производством как электронных компонентов, так и ракетоносителей.

12 апреля отмечается Международный день авиации и космонавтики. В этот день в 1961 года космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.