Власти Москвы поздравили россиян с Днем космонавтики

сегодня в 11:12

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в MAX поздравил россиян с Днем космонавтики. 65 лет назад Юрий Гагарин совершил полет, который проложил жителям страны путь к звездам.

Собянин отметил, что в честь героев-космонавтов назван ряд улиц и площадей в российской столице. Также этим людям посвящают важные монументы на ВДНХ, Ленинском проспекте и в иных местах города.

Планетарий, Музей космонавтики и павильон «Космос» пользуются популярностью у детей и подростков.

Столичные ученые, рабочие и инженеры сыграли важную роль в подготовке к отправке человека в космос. Москва по-прежнему считается центром космической промышленности России.

Мэр российской столицы пожелал космонавтам РФ успешных полетов. Тем, кто только хочет отправиться в космос, пожелали исполнения мечт.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.