Власти Москвы потратят почти полмиллиарда рублей на уборку парка «Зарядье»

Столичный департамент культуры разметил госзакупку на летнюю и зимнюю уборку парка «Зарядье» на 447 млн рублей, сообщает MSK1.RU .

Коммунальщики будут заниматься ежедневным осмотром, уборкой, благоустройством парка и очисткой его от наледи при необходимости. Работы проведут в период с 31 октября 2024 года по 1 ноября 2026 года.

Отмечается, что до 2026 года только на содержание парковых лестниц зимой уйдет почти 19 млн рублей. Столько же придется потратить и в летние периоды.

Этой зимой на уборку потратят почти 86 млн рублей, а следующей — 175 млн. В 2026 году она обойдется в 59 млн.

В работы будет входить и содержание храма «Патриаршего подворья», который находится на территории парка. На это выделили 23 млн рублей для летних периодов. Всего летняя уборка обойдется в почти 67 млн рублей.

Таким образом, в месяц на содержание «Зарядья» будет уходить больше 18 млн рублей, а в день — около 600 тыс.