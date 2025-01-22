Власти Москвы опровергли информацию о массовом пробуждении клещей

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин опроверг информацию о массовом появлении клещей на территории столицы, сообщает ТАСС .

Ранее жители Москвы и Московской области начали массово жаловаться на клещей, которые проснулись из-за аномально теплой зимы в регионе.

«Клещи активизируются, как только среднесуточная температура воздуха достигает 5 градусов по Цельсию и выше — это биологический факт», — заявил Кунафин.

Он подчеркнул, что в настоящий момент подобные температурные показатели в Москве не зафиксированы. В среду в мегаполисе столбики термометров опустились ниже нуля.

Эксперт добавил, что клещи пробуждаются от зимней спячки в конце марта — начале апреля, а пик их активности можно наблюдать в мае–июне. При этом все зависит от погоды, так как насекомые любят теплую и умеренно дождливую погоду.