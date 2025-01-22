В Подмосковье начали просыпаться клещи из-за тепла

В Подмосковье владельцы домашних животных начали замечать на питомцах клещей, которые проснулись из-за тепла, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Обычно эти членистоногие просыпаются ранней весной, когда температура воздуха составляет от плюс 1 до плюс 5 градусов. Они начинают свою активную деятельность при комфортных теплых условиях.

Из-за аномально теплой зимы в Московской области некоторые клещи не ушли в спячку. В результате их все чаще стали замечать владельцы домашних животных после прогулок.

Так, житель Дмитрова отправился на прогулку со своей собакой, а по возвращении домой обнаружил у питомца клеща.

Ранее клопы покусали посетителей ресторана «Якитория» в Москве. Насекомые забрались гостям заведения в куртки.