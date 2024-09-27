Власти Москвы анонсировали масштабный праздник для первоскурсников колледжей

Масштабные праздничные мероприятия пройдут в столице в честь Дня среднего профессионального образования. Праздник для первокурсников столичных колледжей состоится на площадке VK Stadium, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве все больше молодых людей делают выбор в пользу быстрого получения востребованной профессии. В этом году количество девятиклассников, поступивших в колледжи, увеличилось почти вдвое — на бюджет поступило около 36 тыс. ребят», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что в честь Дня среднего профессионального образования город подготовил для первокурсников особенный подарок — концерт с участием популярных артистов, блогеров и диджеев. Также столичные колледжи подготовили насыщенную и увлекательную программу для старшеклассников, которые уже сегодня задумываются о поступлении.

Второго октября для школьников будут организованы практические мастер-классы, профориентационные квесты, экскурсии, бьюти-фестивали, воркшопы, кинолектории, спортивные турниры и интеллектуальные игры, которые проведут студенты и педагоги.

Грандиозное мероприятие, посвященное началу учебного года, для первокурсников столичных колледжей состоится на площадке VK Stadium. Ведущей вечера станет известная блогерша Ида Галич. С началом учебного года студентов поздравят их любимые артисты: Akmal’, XOLIDAYBOY, группа «Пицца», диджеи M Hustler и Леонид Руденко.

Чтобы сохранить воспоминания об этом дне, студенты смогут сделать стильные фотографии в специальной фотозоне.

Вход на мероприятие для учащихся колледжей свободный. Получить бесплатный билет и узнать все детали события можно на сайте деньпервокурсникаспо.рф.

Кроме того, будет организована онлайн-трансляция на сайте shkolamoskva.ru и в соцсетях московского образования, благодаря чему каждый желающий сможет погрузиться в атмосферу праздника.

Ознакомиться с подробной программой и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте Дня среднего профессионального образования.