Власти Кузбасса запретили жарить шашлык с 15 апреля

В Кузбассе с 15 апреля вводят особый противопожарный режим, который будет действовать до 1 июня. Жителям запретят посещать леса и разводить открытый огонь, сообщает Сiбдепо .

Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Кемеровской области. В период действия режима в регионе проверят систему оповещения и проведут разъяснительную работу с жителями частного сектора.

С 15 апреля по 1 июня будет действовать запрет на посещение лесов за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Нельзя готовить пищу на открытом огне, в том числе жарить шашлык на мангалах и разводить костры.

Кроме того, запрещено выжигать сухую траву и сжигать мусор, листву и другие отходы на приусадебных, полевых участках, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.

