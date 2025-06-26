Власти Краснодарского края пояснили ситуацию с наказанием туристов в Анапе

В Анапе не будут штрафовать туристов за купание в зоне разлива нефти

Администрация курортных территорий Анапы и Темрюкского района ввела особый режим для туристов из-за последствий разлива мазута, однако никаких штрафных санкций за нарушение этого правила не предусмотрено, сообщает РИА Новости .

Как пояснили агентству в оперативном штабе, подписываемый документ носит исключительно предупредительный характер. Его цель — донести до каждого отдыхающего информацию о потенциальных рисках для здоровья, включая возможные кожные заболевания, аллергические реакции и отравления при контакте с остатками нефтепродуктов.

Власти подчеркивают, что ограничения действуют только на тех пляжах, где продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.

Экологическая катастрофа произошла во время сильного шторма, когда затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме около 9,2 тысяч тонн мазута. По оценкам Росприроднадзора, ущерб окружающей среде превысил 84,9 миллиарда рублей.

На фоне временного закрытия некоторых пляжей в Анапе часть туристов перебралась в более чистые районы побережья — Архипо-Осиповку и Геленджик.