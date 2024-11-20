Власти Кемерова выделят более 28 млн руб на умерших горожан

На содержание кладбищ в Кемерове будет выделено более 28 млн руб

На сайте Госзакупок была размещена информация, что в Кемерове разыскивают подрядчика для обслуживания городских кладбищ, сообщает Сiбдепо .

19 ноября городские власти объявили аукцион с целью выбора подрядной организации. На содержание кладбищ планируется выделить 28 599 153,58 рублей.

Исполнитель, выбранный по итогам аукциона, должен будет выполнять свои обязательства по контракту в период с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Ранее кузбасские школьники «похоронили» собственных учителей. Они разместили фото нелюбимых педагогов на самодельных могильных крестах и добавили «добрые» надписи, вроде «Покойся с миром». О «кладбище учителей» в школе № 68 узнали не так давно через социальныес сети.