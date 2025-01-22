Власти Ирака легализовали браки с девятилетними девочками

В Ираке приняли поправки к закону, которые фактически разрешают браки с девятилетними девочками, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

До этого в стране минимальный возраст для заключения брака составлял 18 лет. Однако поправки к закону о личном статусе, которые принял парламент, отныне позволяют исламскому духовенству самому решать по поводу возраста вступления в брак.

Таким образом, будет допускаться в том числе выдача замуж девятилетних девочек, так как джафаритская школа исламского права, которой следуют многие в республике, разрешает это.

Сторонники изменений считают, что поправки в законе помогут снизить «западное влияние» на культуру республики.

Ранее стало известно, что в Афганистане планируют запретить окна, через которые видно женщин. Указ подписал верховный лидер Исламского эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада.