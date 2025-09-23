Власти Германии освободили судно Scanlark после публикаций в СМИ

Судно Scanlark с российскими моряками было освобождено в Германии после публикаций RT о его задержании. Прокурор не предъявил претензий экипажу и разрешил судну покинуть порт, сообщает RT .

Судно Scanlark, на борту которого находились российские моряки, было освобождено немецкими властями после публикаций в СМИ. Об этом сообщила Анна, дочь одного из членов экипажа, поблагодарив RT за освещение ситуации.

По словам Анны, прокурор заявил, что у следствия нет претензий ни к судну, ни к его экипажу, и разрешил продолжить рейс.

Ранее стало известно, что немецкий спецназ задержал судно Scanlark, подозревая, что 26 августа с его палубы был запущен беспилотник. Представители судовладельца назвали эти обвинения абсурдными. Несмотря на то что экипажу сообщили об отсутствии ареста, моряков не выпускали за проходную до официального решения.