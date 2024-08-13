Владислав Бакальчук: новые владельцы Wildberries развязали информационную войну

Муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что новые владельцы компании развязали против него информационную войну. В СМИ появляются данные, которые якобы должны дискредитировать бизнесмена, но он рад, что некоторые журналисты все же обращаются к нему за комментариями.

«Новость про долг „ВБ Девелопмент“ перед Wildberries — отчаянная попытка братьев Мирзоян (Леван и Роберт — владельцы Russ Outdoor — ред.) бросить тень на все, чем я занимался в компании. Все, что я говорил про непрофессионализм новой команды, в равной степени касается и внешних коммуникаций ООО „РВБ“. Слепив новость из цифр, они даже не подумали придать этим данным достоверность», — написал Бакальчук в Telegram-канале.

По его словам, «ВБ Девелопмент» строит более 3 млн кв. м. складов стоимостью 120 млрд рублей, а задолженность появляется из-за того, что субподрядчикам нужно заплатить аванс. Как только компания закончит работу, этот долг сразу исчезнет, отметил Бакальчук. При этом стоимость строительства в 1,5 раза ниже рыночной.

«Стоимость строительства на рынке 1 кв. м складских помещений сейчас составляет около 60 тыс. рублей, „ВБ Девелопмент“ укладывается в 35-40 тыс. рублей и ведет строительство по себестоимости. Планировалось, что выгоду от этого получит Wildberries, поскольку „ВБ Девелопмент“, по сути, бизнес-единица головной компании», — подчеркнул предприниматель.

Он отметил, что считает странными утверждения, что якобы одна часть семейного бизнеса Бакальчуков должна другой семейной компании какие-то деньги. По мнению бизнесмена, чем активнее он сражается за свой брак, тем более абсурдными кажутся заявления братьев Мирзоян.

Ранее Бакальчук заявил, что президента России Владимира Путина ввели в заблуждение о слиянии его семейного дела с компанией Russ («Русс Аутдор»), так как пока ни одно из обещаний на самом деле не выполняется. Супруг Татьяны Бальчук также отметил, что видит многочисленные нарушения в каждом шаге слияния двух компаний. Он призвал компетентные органы страны обратить на это внимание и во всем разобраться.