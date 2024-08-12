Бакальчук считает, что Путин не знает правды о слиянии Wildberries и Russ

Муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что президента России Владимира Путина ввели в заблуждение о слиянии его семейного дела с компанией Russ («Русс Аутдор»), так как пока ни одно из обещаний на самом деле не выполняется, сообщает Telegram-канал Baza .

«По моему мнению, это полная фигня. То, что наобещали президенту, — ничего не делается. Только за это время, пока занимались слиянием, набрали кредитов 40 млрд лишних и замедлили темпы роста», — заявил Бакальчук в видеообращении.

Супруг Татьяны Бальчук также отметил, что видит многочисленные нарушения в каждом шаге слияния двух компаний. Он призвал компетентные органы страны обратить на это внимание и во всем разобраться.

«Я считаю, президента ввели в заблуждение. Ему обещали развитие бизнеса в страны Азии, Африки, СНГ и так далее. При этом за это время ни одной новой страны не было открыто, хотя страны под открытие были уже прям готовы», — пояснил Бакальчук.

По словам предпринимателя, также при слиянии Wildberries и Russ обещали создать платежную банковскую систему для расчета рубля по всему миру в обход SWIFT, но этого так и не произошло.

Ранее Владислав Бакальчук заявлял, что при новом руководстве у Wildberries появились многомиллионные лишние кредиты, которые направили на необоснованное повышение зарплат.