Владислав Бакальчук заявил, что Wildberries набрал слишком много кредитов
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Супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав рассказал в своем Telegram-канале о нынешнем финансовом положении маркетплейса.
После ухода мужчины, компания получила кредиты в российских банках на сумму 40 млрд рублей. Финансовая нагрузка на Wildberries выросла из-за того, что владельцы Russ братья Мирзоян получили займов на большую сумму, чем нужна была маркетплейсу.
Из-за этого многие банки перестали выдавать компании деньги, стали появляться проблемы в погашении прошлых кредитов. В связи с ситуацией у Wildberries могут возникнуть кассовые разрывы и другие финансовые проблемы.
Одни банки снижают объемы выданных кредитов маркетплейсу мягким способом. Однако другие финансовые учреждения требуют вернуть им все деньги. Это может спровоцировать приостановку проектов строительства из-за недостатка финансирования. В дальнейшем могут появиться проблемы с запасами товаров на складах.
Начиная с 5 августа, выручка отправляется Russ. При этом некоторые платежи проходят через Wildberries, из-за чего и могли увеличиться кредиты маркетплейса.
Ранее новая компания Татьяны Бакальчук и Роберта Мирзояна зарегистрировала 87 созвучных с WВ доменов. Это произошло после того, как супруг бизнесвумен Владислав Бакальчук хотел оспорить передачу компании «РВБ» адреса ссылки Wildberries.