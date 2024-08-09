Владислав Бакальчук заявил, что Wildberries набрал слишком много кредитов

Бакальчук: Wildberries набрал слишком много кредитов, склады могут опустеть

После ухода мужчины, компания получила кредиты в российских банках на сумму 40 млрд рублей. Финансовая нагрузка на Wildberries выросла из-за того, что владельцы Russ братья Мирзоян получили займов на большую сумму, чем нужна была маркетплейсу.

Из-за этого многие банки перестали выдавать компании деньги, стали появляться проблемы в погашении прошлых кредитов. В связи с ситуацией у Wildberries могут возникнуть кассовые разрывы и другие финансовые проблемы.

Одни банки снижают объемы выданных кредитов маркетплейсу мягким способом. Однако другие финансовые учреждения требуют вернуть им все деньги. Это может спровоцировать приостановку проектов строительства из-за недостатка финансирования. В дальнейшем могут появиться проблемы с запасами товаров на складах.

Начиная с 5 августа, выручка отправляется Russ. При этом некоторые платежи проходят через Wildberries, из-за чего и могли увеличиться кредиты маркетплейса.

Ранее новая компания Татьяны Бакальчук и Роберта Мирзояна зарегистрировала 87 созвучных с WВ доменов. Это произошло после того, как супруг бизнесвумен Владислав Бакальчук хотел оспорить передачу компании «РВБ» адреса ссылки Wildberries.