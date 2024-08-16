Владимир Волков встретился с жителями во дворе дома в пос Калинина

15 августа глава городского округа Люберцы Владимир Волков принял участие во встрече представителей управляющей компании «ЛГЖТ» с жителями во дворе дома № 46 в пос. Калинина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Практику регулярных пеших обходов территории совместно с жильцами самая крупная управляющая компания округа ввела с текущего года. Она положительно зарекомендовала себя, и для нас важно, чтобы эта форма взаимодействия работала эффективно. Поэтому на встречу приехал без каких-либо предупреждений и приглашений», — отметил Волков.

Глава пояснил, что с жителями обсудили работу УК, текущее содержание дворовой территории и надземного пешеходного перехода на перегоне между станциями МЦД-3 «Ухтомская» и «Люберцы-1».

«Все озвученные замечания внесли в протокол для оперативного исполнения ответственными службами», — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.