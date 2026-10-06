Владимир Волков поздравил педагогов Люберец с Днем учителя

Глава Люберец Владимир Волков 5 октября поздравил учителей на торжественном мероприятии в корпусе «Спектр» гимназии № 56 в поселке Красково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие ко Дню учителя прошло 5 октября в корпусе «Спектр» гимназии № 56 в поселке Красково городского округа Люберцы. Глава округа Владимир Волков поздравил педагогов с профессиональным праздником.

«Работа педагога — не просто профессия, а настоящее призвание, требующее душевной щедрости, терпения и любви. Учителя передают детям знания, воспитывают подрастающее поколение, формируют характер, учат отличать добро от зла и прививают любовь к родному краю и стране», — отметил Владимир Волков.

Глава округа особо поблагодарил ветеранов педагогического труда, которые сохраняют и приумножают традиции отечественной школы и служат примером для молодых специалистов. Среди гостей была его первая учительница Нина Николаевна Круглова.

«Этот День учителя для меня был особенно волнительным и точно запомнится на долгие годы: сегодня в зале была моя первая учительница — Нина Николаевна Круглова», — добавил Владимир Волков.

Педагоги Люберец ежегодно подтверждают высокие результаты в образовании. В 2026 году выпускники округа показали один из лучших результатов за последние годы: 27 школьников получили 100 баллов на ЕГЭ. По итогам прошлого учебного года гимназии № 41, № 16 и № 56 вошли в десятку сильнейших школ Подмосковья, а Инженерно-технологический лицей — в топ-100 лучших школ региона.

В этом году педагоги округа также добились успехов на региональном и Всероссийском уровнях. Учитель начальных классов гимназии № 5 Людмила Фомина стала лауреатом среди педагогов Московской области в конкурсе «Первый учитель». Педагог дополнительного образования Анна Сивякова вышла в финал конкурса «Сердце отдаю детям». Учитель информатики гимназии № 16 «Интерес» Ольга Липатова стала лауреатом премии губернатора Московской области «Лучший по профессии».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.