Владимир Ружицкий проверил работу в Люберцах КЦ «Дом офицеров» после ремонта

Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины» с коллегой-депутатом Александром Мурашкиным осмотрел ремонт в КЦ «Дом офицеров». Об этом сообщила пресс-служба администрации горосдкого округа.

«Культурный центр „Дом офицеров“ шагнул в новый сезон обновленным. Здесь провели ремонт помещений первого этажа, преобразовали актовый зал, обустроили комфортную зону для посетителей. С заведующей Анной Володиной обсудили перечень кружков и секций, действующих в КЦ. Популярные направления: английский язык, эстрадные танцы, боевые искусства и ЛФК, рисование и прикладное искусство. Открыт набор в театрально-цирковую и вокальную студии. Ведутся обучающие занятия для дошколят. Запись в кружки ведется через портал: mosreg.ru и по телефону учреждения: 8-495-501-63-57», — отметил Ружицкий.

Он добавил, что в «Доме офицеров» проходят мероприятия для членов клуба «Активное долголетие», под кураторством общественной организации «Дети войны» работает музей воинской славы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.