Владимир Ружицкий проверил качество питания в школе № 27 Люберец

сегодня в 14:08

Председатель окружного совета депутатов Владимир Ружицкий оценил качество детского питания в школе № 27 на проспекте Гагарина в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Директор Татьяна Долженко познакомила с работой столовой, мы пообщались с сотрудниками пищеблока, проконтролировали соблюдение санитарных норм при подаче обеда. Поучаствовали в родительском контроле — продегустировали блюда из меню», — рассказал Ружицкий.

Столовая учебного учреждения рассчитана на 400 посадочных мест, работает буфет. Бесплатным питанием обеспечиваются школьники льготных категорий, в этот перечень включены дети участников СВО.

По словам Владимира Ружицкого, в рейтинге самых любимых блюд у школьников лидируют блинчики и пельмени.

В соответствии с СанПиН в учреждении назначены ответственные за организацию питания и питьевой режим обучающихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.