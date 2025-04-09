Владимир Ружицкий проверил качество питания в школе № 27 Люберец

Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил организацию питания в школе № 27. Об этом сообщает пресс-служба

«Продолжаем выездные проверки качества школьного питания и работы пищеблоков. Накануне каникул посетили школу № 27, проверили работу столовой по нескольким показателям, в том числе — соответствие „блюда дня“ установленному меню, соблюдение санитарных и противопожарных правил», — отметил Ружицкий.

Он пояснил, что такие мониторинги проходят при участии представителей родительского сообщества — с 2020 года в Подмосковье реализуется проект губернатора «Родительский контроль». Подав заявку в школу, где обучается ребенок, можно посетить столовую и лично оценить блюда и качество их приготовления.

«Помимо очных проверок, которые проводят не только родители, представители органов местной власти, но и специалисты надзорных органов, существует еще и автоматический визуальный контроль с помощью ИИ и мобильного приложения „Проверки Подмосковья“. Контроль питания в школах — многоуровневый и разноплановый. Все для того, чтобы дети были обеспечены вкусной и качественной едой», — подчеркнул Ружицкий.

Председатель Совета депутатов Люберец по традиции пообщался с ребятами, отзывы о школьном питании положительные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.