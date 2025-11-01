Участники итогового форума Общественной палаты России «Сообщество», прошедшего в Москве, обсудили значение суверенитета для будущего страны и роль культуры, информационной политики и кадровых инициатив в национальном развитии. Об этом сообщает пресс-служба ОП России.

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов подчеркнул, что суверенитет является основой существования России и свободой, которой необходимо грамотно распоряжаться.

Владимир Рогов напомнил о взглядах философа Николая Данилевского, который утверждал, что каждая цивилизация развивается по собственному пути, а не по шаблону коллективного Запада. Он отметил важность сохранения культурно-исторического суверенитета.

Заместитель председателя комиссии ОП РФ по культуре Петр Лундстрем посвятил выступление роли культуры в формировании будущего страны. Он подчеркнул, что культура особенно важна в период военных действий и в дальнейшем развитии общества.

Член комиссии ОП РФ Наталья Кашперская рассказала о программе подготовки управленческих кадров для участников специальной военной операции, реализуемой в Якутии. По ее словам, участники программы разрабатывают проекты, которые могут быть реализованы после одобрения главой региона.

Военно-политический обозреватель Юрий Подоляка отметил, что информационный суверенитет становится ключевым фактором в условиях специальной военной операции. Он подчеркнул, что информационная война влияет на мотивацию и уверенность обеих сторон конфликта.

В работе круглого стола приняли участие военные обозреватели, волонтеры и деятели культуры, которые поделились опытом поддержки российских военнослужащих. Форум «Сообщество» стал центральным событием юбилейного года Общественной палаты России и прошел накануне Дня народного единства в национальном центре «Россия» в Москве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.