Владимир Путин вручил награды Героям Труда в Кремле

Российский президент Владимир Путин вручил золотые медали «Герой Труда РФ» и государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония вручения прошла в День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Звание Героя Труда глава государства присовил ректору МГУ им. М. В. Ломоносова Виктору Садовничему, завотделом Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко Людмиле Беспаловой; гендиректору ПО «Северное машиностроительное предприятие» Михаилу Будниченко, главному конструктору КБ «Радуга» им. А. Я. Березняка Елтугану Сыздыкову; водителю автомобиля АО «Разрез Тугнуйский» Алексею Халмакшинову и машинисту мельниц Михайловского ГОК им. А. В. Варичева Владимиру Щедову.

Госпремии в области науки и технологий российский лидер присудил президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку, научному руководителю института энерготехники им. Н. А. Доллежаля Евгению Адамову, советнику гендиректора «Росатома» Владимиру Асмолову, главному научному сотруднику Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петру Чумакову, директору НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова Сергею Готье, заведующей Московским городским координационным центром органного донорства Марине Мининой, президенту НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского Могели Хубутии.

Госпремии в области литературы и искусства присуждены певцу Ильдару Абразакову, скульптору Андрею Коробцову, архитектору Константину Фомину, директору музея-заповедника «Царское село» Ольге Таратыновой и директору Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову. А госпремия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности — руководителю АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлии Белеховой.

Госпремия за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности присуждена исполнительному директору межрегиональной благотворительной общественной организации «Детские деревни-SOS» Николаю Слабжанину.

Государственные премии являются высшим признанием заслуг перед обществом и страной. Их вручают за выдающиеся достижения в области отечественной и мировой науки, культуры, правозащитной деятельности или за оказание значительного влияния на данные сферы.

Ранее Путин поздравил всех жителей страны с Днем России. Глава государства подчеркнул, что все россияне отмечают его с уважением к родине, с почитанием многовековой истории, заветов предков, их достижений, а также побед.