Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России

Он уточнил, что все россияне отмечают его с уважением к родине, с почитанием многовековой истории, заветов предков, их достижений, а также побед.

«Считаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества», — сказал глава государства.

Он напомнил, что история страны началась более тысячи лет назад в северных городах — Великом Новгороде, Изборске, Старой Ладоге и т. д. По его словам, все этапы истории государства составляют неразрывное целое с современной Россией.

День России — это важный госпраздник. Его отмечают ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о госсуверенитете. Кроме этого, 12 июня 1991 года прошли первые в истории страны всенародные открытые выборы президента.