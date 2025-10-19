Владимир Путин поздравил российских мужчин с Днем отца

Президент РФ Владимир Путин на официальном сайте Кремля оставил поздравление для российских мужчин с Днем отца. По его словам, во всех культурах многонациональной России отец традиционно занимает главенствующее положение в семье.

Путин подчеркнул, что современным мужчинам и юношам необходимо оправдывать это почетное звание — сохранять семейные традиции, быть работящими и давать мудрые советы. Отцы должны становиться крепкой поддержкой и старшими друзьями, которые готовы передавать детям и родным свой опыт и знания, помогать в сложных ситуациях и содействовать в реализации планов.

По словам президента, он очень рад, что этот значимый праздник получил широкое признание в обществе, ведь он акцентирует внимание на важнейшей миссии отца в формировании молодого поколения и в жизни каждого ребенка.

«Самые теплые поздравления — участникам специальной военной операции, которые сегодня защищают свободу и независимость Отечества, с честью продолжают ратные, патриотические традиции своих семей, отцов, дедов и прадедов. Мы искренне гордимся вашей стойкостью, отвагой и мужеством», — написал Путин.

Он также пожелал всем российским мужчинам успехов и всего наилучшего.

Ранее врач-психиатр Марина Калюжная рассказала, какую роль играет отец в судьбе российских детей и семьях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.