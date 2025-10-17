День отца: психиатр рассказала о роли родителя в семье

Врач-психиатр Марина Калюжная заявила, что за последние полвека роль отца в российских семьях сильно изменилась. Теперь важно, чтобы мужчина эмоционально присутствовал в жизни ребенка, сообщает «ФедералПресс» .

«Что значит быть настоящим отцом сегодня? Ведь эта роль претерпела, пожалуй, самые серьезные изменения за последние десятилетия. Если 50 лет назад идеалом был, прежде всего, добытчик и суровый авторитет („отец-молчун“, чье слово закон), то сегодня на первый план выходит присутствие», — сказала доктор.

По ее словам, сегодня отец — это не только тот, кто обеспечивает детей и супругу финансово, но и присутствует эмоционально и вовлекается в жизнь ребенка.

Отцовская роль предполагает создание ощущения надежного убежища для ребенка. Важно, чтобы ребенок воспринимал отца не только как контролирующего успеваемость, но и как внимательного слушателя, способного оказать поддержку и утешение в сложные периоды, признавая значимость детских чувств. Такое поведение со стороны отца способствует формированию у ребенка уверенности в безопасности мира и адекватной самооценки.

День отцов отмечается в России 19 октября. Их уже поздравил президент Владимир Путин.

