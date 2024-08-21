Владимир Путин получил звание почетного гражданина Чечни
Президент России Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни, сообщает РИА Новости.
Соответствующий знак и удостоверение российскому лидеру вручили глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульман республики Салах Межиев. Церемония вручения прошла в новой мечете пророка Исы в Грозном.
Президент в свою очередь подарил хозяевам Коран ручной работы в драгоценном переплете.
Ранее президент РФ Владимир Путин пообщался с прошедшими подготовку в Российском университете спецназа добровольцами, которые отправляются на службу в зону СВО.