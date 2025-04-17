Владимир Путин переназначил Михаила Фрадкова директором РИСИ

Президент России Владимир Путин переназначил Михаила Фрадкова директором Российского института стратегических исследований (РИСИ). Указ главы государства, опубликованный на официальном портале правовых актов, вступает в силу с 13 мая.

Фрадков вступит в должность еще на 5 лет. Он возглавляет Российский институт стратегических исследований с 2017 года.

РИСИ занимается исследованием международных и военно-политических проблем, экспертизой и оценкой целевых установок и программ формирования политики России и так далее. Институт активно развивает связи с научными и образовательными учреждениями.

Ранее Путин поручил создать в составе МВД службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Ее планируется образовать на базе Главного ведомственного управления по миграции.