сегодня в 10:15

Гендиректор общества Максим Древаль показал президенту России экспозицию с историческим наследием и актуальными проектами организации.

«Я хочу за это поблагодарить всех, кто организует работу общества „Знание“», — заявил Путин, обращаясь к участникам марафона.

Он подчеркнул, что с момента перезагрузки в 2021 году общество «Знание» проделало большой путь. Также глава государства дал высокую оценку труду просветителей организации за рубежом.

Кроме того, Путин поддержал инициативы участников встречи, направленные на развитие школьных музеев и разработку специальных программ для участников СВО в сфере искусства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание» заявил, что России по-настоящему повезло, так как такой большой страной руководит президент Владимир Путин.