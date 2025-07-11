«Владельцы фото кошмарят СМИ». МВД и ГК разберутся с «юридическим экстремизмом»

Боярский: в МВД и ГК направлены обращения по «юридическому экстремизму» в СМИ

В МВД, Генпрокуратуру (ГК) и Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) направлены обращения с просьбой разобраться в практиках, когда владельцы фото предъявляют «исключительные» права на снимки и судятся со СМИ, которые используют эти фотографии, рассказал депутат Госдумы Сергей Боярский в своем Telegram-канале . Парламентарий подчеркнул: такая «порочная» и «мошенническая» деятельность создает проблемы не только российским изданиям, но и органам власти.

В июне законодатель рассказывал, что поучаствовал в совещании, на котором обсуждалась проблема «юридического экстремизма». Речь идет о ситуациях, когда российским СМИ, организациям или учреждениям приходят иски на большие суммы за то, что они якобы неправомерно использовали чужие фотографии в своих публикациях. Разбирательства доходят до суда, причем «практически каждое СМИ имеет прецеденты, когда выявленные авторы не имели никакой связи с фирмами, которые судятся», говорил Боярский.

В итоге из-за нынешней правоприменительной практики российские медиа проигрывают большую часть дел и вынуждены выплачивать крупные суммы в пользу тех, кто засудил их за «неправомерное использование изображений».

Боярский отмечал, что проблема «юридического экстремизма» требует более широкого обсуждения и внимания. В этих схемах, как заявлял политик, могут быть признаки мошенничества.

Сегодня, 11 июля, Сергей Боярский сообщил, что по данной ситуации уже направлены обращения в МВД, ГК и ВККС.

«Мы собрали серьезную фактуру по делам о якобы истинных владельцах фотографий и представляющих их компаний, которые кошмарят СМИ, государственные и муниципальные органы вплоть до детских садов. Просто уму не постижимо, как можно подать иск к детскому саду за фото кубиков или шариков в погоне за наживой», — рассказал законодатель.

Боярский выразил уверенность, что правоохранители смогут полноценно разобраться с ситуацией.

«И верю, что вместе мы остановим эту сомнительную практику», — добавил парламентарий.