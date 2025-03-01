Владельцу аэропорта Домодедово Каменщику запретили покидать Россию
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25 февраля в России приняли решение запретить выезд из страны для двух крупных фигур авиационной отрасли. Ограничения коснулись действующего собственника аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и бывшего руководителя наблюдательного совета аэропорта, миллиардера Валерия Когана, сообщает SHOT.
Причиной таких жестких мер стало расследование Генеральной прокуратуры, выявившее масштабную схему вывода средств за границу. По информации ведомства, руководство аэропорта незаконно перевело 18 млрд рублей в иностранные юрисдикции под предлогом выплаты кредитов.
Инсайдеры сообщают, что в перспективе планируется передача управления аэропортом Домодедово в ведение Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).
Ранее Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры РФ арестовал все активы группы компаний «Домодедово». Доступ к управлению воздушной гаванью позднее получила Росавиация.