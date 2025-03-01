Владельцу аэропорта Домодедово Каменщику запретили покидать Россию

сегодня в 10:30

25 февраля в России приняли решение запретить выезд из страны для двух крупных фигур авиационной отрасли. Ограничения коснулись действующего собственника аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и бывшего руководителя наблюдательного совета аэропорта, миллиардера Валерия Когана, сообщает SHOT .

Причиной таких жестких мер стало расследование Генеральной прокуратуры, выявившее масштабную схему вывода средств за границу. По информации ведомства, руководство аэропорта незаконно перевело 18 млрд рублей в иностранные юрисдикции под предлогом выплаты кредитов.

Инсайдеры сообщают, что в перспективе планируется передача управления аэропортом Домодедово в ведение Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Ранее Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры РФ арестовал все активы группы компаний «Домодедово». Доступ к управлению воздушной гаванью позднее получила Росавиация.