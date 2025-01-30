Владельцам недвижимости в Ленинском округе рассказали о преимуществах ЭГ

Ленинский городской округ, как и все Подмосковье, переходит на электронный формат собраний собственников жилья на платформе ГИС ЖКХ. Это позволит исключить фальсификацию протоколов и сделает участие в важных общедомовых процессах удобным для всех. О преимуществах нововведения жителям Ленинского округа рассказали местные эксперты, сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) — это единая, централизованная платформа, хранящая абсолютно все данные о жилом фонде в России. Даже если у вас несколько квартир или домов в собственности, или вы территориально находитесь далеко, то в любом случае в несколько кликов вы можете дистанционно принять участие в решении актуальных вопросов без необходимости лично присутствовать на собрании. Инициатором электронного собрания может выступить как управляющая компания, так и любой из собственников. На голосование могут быть вынесены вопросы, касающиеся содержания территорий и общедомового имущества, тарифов, смены УК и другие», — приводятся в сообщении слова руководителя местного отделения Ассоциации председателей советов МКД в Ленинском городском округе Людмилы Лернер.

Она отметила, что при этом у жителей пока остается возможность проголосовать на бланке. Это важно для тех, кто пока не владеет современными технологиями, например, для пожилых людей. Кроме того, для них появится возможность получить консультацию по данному вопросу в офисах МФЦ и научиться электронному голосованию там. Также собственники могут обратиться в техподдержку информационной системы.

«В нашем микрорайоне есть дома, где председатели уже провели электронное голосование. Это очень удобно, особенно в комплексах-новостройках, где очень большие дома, и собрать всех собственников или даже обойти все квартиры для сбора подписей практически нереально. А учитывая, что многие владельцы не проживают в своей недвижимости, а сдают ее в аренду, то вообще невозможно. Наши жители также с удовольствием приняли нововведение и голосуют удаленно», — поделилась председатель совета одного из домов в ЖК «Зеленые аллеи», депутат Совета депутатов Ленинского округа Юлия Одинцова.

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