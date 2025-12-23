Владелицу таксы чуть не обманули на тысячи рублей в «скорой ветпомощи»

Многие россияне, когда домашнему питомцу становится плохо, а врачи и ветклиники уже не работают, вызывают «скорую ветеринарную помощь» по объявлениям в интернете. Однако гарантии того, что животному станет легче после такого лечения, нет, сообщает « Вечерняя Москва » со ссылкой на историю своего корреспондента.

16 декабря собаке журналистки, таксе Джеку, поплохело. Питомец облизывался, сглатывал, будто бы что-то мешало. Затем корреспондент дала воды, и питомца стошнило.

Неподалеку от дома была ветклиника, однако она оказывает услуги только до 23:00. Тогда журналистка решила позвонить в скорую ветеринарную помощь. Ее контакты она нашла в интернете.

Стоимость выезда была 1,5 тыс. рублей. Перечень необходимых услуг пообещали назвать на месте, как и их стоимость.

Сразу после вызова девушке позвонили и сказали, что будут ехать до ее адреса минимум 1,5 часа. Хозяйку таксы смутил этот факт и то, что цены на услуги назовут на месте. Она отказалась от вызова.

Затем решила изучить сайт компании. Выяснилось, что фотографии врачей взяты со стоков. Там же были опубликованы и дипломы ветеринаров, но нет гарантий, что они подлинные, раз снимки оказались чужими.

Также на сайте были указаны адреса клиники. Корреспондент проверила их по картам и выяснила, что филиалы расположены в бизнес-центрах. Однако там, согласно открытым данным, нет ветклиник.

На одном из сервисов корреспондент нашла негативные отзывы владельцев питомцев, обратившихся в ту же службу, что и она. Пользователи жаловались, что им выставили огромный счет за услуги. При этом сервис был ужасный. Единственный положительный момент, что «скорая ветеринарная помощь» приехала быстро.

Например, хозяину погибающей кошки назвали следующие цены: выезд 790 рублей, усыпление и кремация от 2 тыс. за каждый шаг. Затем ему позвонили еще раз, и стоимость увеличилась до 10 тыс. рублей за все манипуляции. При этом в конце приема владельцу выставили счет на 19,6 тыс. рублей. На вызов доктора прибыли без бахил, халата. Также они раскидали шприц, перчатки, упаковку от лекарств. Это могло создать угрозу для жизни двух других домашних питомцев в доме.

Таксе Джеку стало лучше само собой. По мнению корреспондента, питомец проглотил часть собственной игрушки или чрезмерно быстро поужинал. Из-за этого самочувствие ухудшилось. Джека удалось вылечить водой и временем, но не ветеринарной помощью.

