Владелец курорта: отнеситесь с иронией к сексу туристов в бассейне Саратова

После того как в Сети распространился ролик с сексом туристов в прозрачном бассейне в Саратове, ситуацию прокомментировал владелец курорта «Хвалынь» Сергей Миронов. Он попросил с иронией относиться к тому, что произошло, пишет РИА Новости .

Миронов обратился к россиянам с просьбой отнестись к инциденту с иронией и заверил, что после любовных утех возлюбленных в бассейне провели дополнительную дезинфекцию воды.

«Мы создаем и строим для всех гостей различные интересные пространства для отдыха, однако именно поведение гостей иногда бывает недостойным. Мне жаль», — через помощницу передал Миронов.

Ранее сообщалось, что жители Саратова стали случайными свидетелями секса пары в прозрачном бассейне. Оказалось, прозрачный бассейн не в первый раз используют для любовных утех, и этот факт возмужает отдыхающих.