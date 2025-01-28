Прозрачный бассейн на курорте Саратова стал местом для любовных утех туристов

Россияне занимаются сексом в прозрачном бассейне на горнолыжном курорте в Хвалынске Саратовской области. В пикантный момент были замечены уже несколько пар, сообщает SHOT .

Термальный бассейн заработал в Хвалынске осенью 2024 года. Его использовали не по назначению уже несколько раз, шокируя соседей.

На опубликованном видео парень с избранницей занимаются сексом, пока в том же бассейне стоят еще две девушки. В конце записи к развлекающейся паре подплывает одна из женщин.

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