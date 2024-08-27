сегодня в 17:24

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, что суду потребовалось лишь зафиксировать тот факт, что владелец крупнейших алкогольных предприятий страны Юрий Шефлер* финансирует ВСУ, чтобы квалифицировать его бизнес как экстремистскую организацию, сообщает RT .

Недавно выяснилось, что судебные приставы передали в распоряжение государства свыше 90 тыс. акций и 100% доли в уставном капитале компании, принадлежащей одному из крупнейших производителей алкогольной продукции в России, который оказывал поддержку ВСУ.

Миллиардер Шефлер*, владеющий марками «Московская» и «Столичная», финансировал фонд, направляющий деньги на нужды украинской армии — так посчитала Генпрокуратура.

«Соответственно, прокуратура в своем административном исковом заявлении требовала признать деятельность Шефлера* и подконтрольных ему структур экстремистской», — поделился юрист.

По словам Хаминского, суду было необходимо лишь подтвердить факт финансирования ВСУ со стороны Шефлера*, чтобы признать его бизнес экстремистским объединением.

Хаминский также отметил, что в Тамбовской области располагается спиртовое производство под названием «Амбер Талвис»*, ранее принадлежавшее Шефлеру. Соответственно, Генпрокуратура остановила свой выбор на Тамбовском районном суде в основном из-за наличия на территории региона ключевого действующего актива Шефлера*, считает эксперт.

* Признаны запрещенным в РФ экстремистским объединением.